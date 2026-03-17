女優のキムラ緑子（64）が17日までにインスタグラムを更新。新聞社の報道部長に直接質問したという内容についてつづった。キムラはストリーズを更新し、11日に国会正門前で行われた「平和憲法を守るための緊急アクション」について言及するとともに、「今日、某新聞社の報道部長に会った」と切り出し、「『国会前アクションをなんで取材してくれないんですか？圧力かかってます？』って、鼻膨らませて言ったら、そんなことないっ