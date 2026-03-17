記者からの質問に答えるトランプ大統領＝16日、米ホワイトハウスの大統領執務室/ Jonathan Ernst/Reuters（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は16日、最近話をした米歴代大統領のうち1人がイランに対するトランプ氏の行動を称賛して「自分もあなたのようにやりたかった」と語ったと、2度にわたって主張した。存命の4人の前任者のうち誰に称賛されたのかについて、トランプ氏は明らかにしなかった。実際にそうした会話があったこ