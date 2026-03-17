F1第2戦・中国GPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞ICE（内燃機関エンジン）が発する振動は、それ単体では昨年までのICEと比べても大きいわけではない。アストンマーティンのダミーモノコックとギアボックスにつなげたVTT（ベンチテスト）でも問題となるレベルの振動はない。ところが、そこにすべてのパーツが装着され、実際にコースを走ると、振動が増幅されてしまう。アロンソもストロールもリタイアに終わったphoto by B