【Nintendo Switch：システムバージョン22.0.0】 3月17日 配信開始 任天堂は3月17日、Nintendo Switchの本体更新データ「システムバージョン22.0.0」の配信を開始した。 今回のアップデートでは、HOMEメニューで「バーチャルゲームカード」をセットする際の案内や演出を調整。また、マイページの「フレンドリスト」で自分用のメモをフ