元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が13日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画に出演。巨人の開幕投手について、自身の考えを語っていた。阿部慎之助監督○予想は山崎伊織、その理由は?17日、ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸が3月27日の阪神戦で開幕投手を務めることが各紙で報じられた。巨人でルーキーが開幕戦で先発登板するのは、城之内邦雄氏以来、64年ぶりだという。その巨人の開幕投手について