【モデルプレス＝2026/03/17】女優の吉川愛が3月15日、自身のInstagramを更新。肩出しトップス姿を公開した。【写真】26歳女優「大人の色気漂ってる」前髪なし＆肩出しでイメージ激変◆吉川愛、雰囲気ガラリの前髪なし×肩出しトップス姿披露映画「ハリー・ポッター」シリーズの世界を体験できる施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の初代アンバサダーに就任した吉川。「スタジ