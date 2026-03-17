【モデルプレス＝2026/03/17】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のご飯を公開した。【写真】2児の母・イケメン俳優の39歳妻「盛り付けが美しい」野菜入り卵焼き＆エビ料理など息子プレートご飯◆竹内渉、ワンオペの日の“息子ご飯”披露竹内は「息子ご飯」と記し、子ども用食器に丁寧に盛り付けられた料理の写真を投稿。しらすをトッピングしたご飯の横には、小さくカットし