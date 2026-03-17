アイドルグループLovelyzの元メンバーで、現在はタレントとして活躍するイ・ミジュのSNS投稿が、予想外の論争へと発展して注目を集めている。イ・ミジュは3月15日、自身のインスタグラムを更新。「題名：ベランダで」と綴り、数枚の写真を投稿した。【写真】問題の“ベランダ焼肉”公開された写真には、自宅のベランダに小さなガスコンロと鉄板を設置し、サムギョプサルを楽しむ様子が収められていた。この投稿に対し、まず反応し