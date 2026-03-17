【モデルプレス＝2026/03/17】E-girlsとして活動していた藤井萩花が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理が並ぶ食卓を公開した。【写真】元E-girlsで双子の母「品数も豊富ですごい」ホタルイカ＆菜の花のおかずなどズラリ食卓◆藤井萩花、彩り豊かな手料理並ぶ食卓披露藤井は「こういう日常的な事は FCに載せています」と記し、手料理の写真を投稿。旬の食材であるホタルイカと菜の花を合わせた料理やレンコンの副