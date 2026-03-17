ガールズグループaespa（エスパ）のニンニンが、ライブ配信中に寄せられた悪質コメントに痛烈な一言で言い返し、話題を集めている。「だから何？私はこういう顔だ」。すっぴん配信中に飛んできた心ないコメントに、ニンニンははっきりと反論した。【画像】すっぴんで配信するニンニンニンニンは最近、「国際女性デー」を記念し、すっぴんのままライブ配信を行った。この日、ニンニンは暗い室内でパジャマ姿のままファンと直接コミ