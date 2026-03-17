【モデルプレス＝2026/03/17】SUPER EIGHTの村上信五が3月16日、自身がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）に出演。同じくMCを務めるタレントのマツコ・デラックスの近況を報告した。【写真】村上信五の「親同然」婚姻届保証人の62歳芸人◆マツコ・デラックス、首の緊急手術受けていたマツコは2月9日、自身が月曜コメンテーターを務めるTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜