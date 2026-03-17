「コナズ珈琲」を全国52店舗展開するトリドールホールディングスグループの株式会社KONA’Sは、新たなカフェブランド「KNOWS COFFEE（ノーズコーヒー）」を立ち上げた。1号店を3月18日、千葉県習志野市の「イオンモール津田沼South」にグランドオープンする。既存ブランド「コナズ珈琲」は、郊外ロードサイドの大規模店舗（90〜130坪）を中心に展開してきた。それに対し、新ブランドの「KNOWS COFFEE」は、ショッピングモールや駅