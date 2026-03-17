BTSのJUNG KOOKが、強烈なダンスパフォーマンスでファンの心を鷲掴みにした。彼のダンスラインの一つ一つにファンは熱狂。「さすがJUNG KOOKだ」という感嘆の声が自然と漏れるような圧巻のパフォーマンスだ。【写真】JUNG KOOK、鍛え抜かれた“腹筋”に視線釘付け3月15日、JUNG KOOKは自身のTikTokアカウントに『Two』のダンスチャレンジ動画を公開した。 軽やかなステップで踊り出したかと思えば、瞬く間にパワフルな動きへとシフ