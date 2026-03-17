ジンギスカン専門店「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」は、2026年3月1日（日）から「小学生食べ放題」の価格改定を実施。従来の税込2,574円を税込1,848円に引き下げた。【画像】大衆ジンギスカン酒場ラムちゃんの外観はこちらそんな同店が、今回、春休みシーズンに合わせ、20日(金)からアプリ会員限定で、子ども連れの来店時に利用できる最大20％オフのクーポンを配信する。「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」は、2019年7月に千