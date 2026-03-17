【RG 1/144 フォースインパルスガンダム ディアクティブモード】 3月17日12時より予約開始 7月 発送予定 価格：3,300円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「RG 1/144 フォースインパルスガンダム ディアクティブモード」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月17日12時より予約受付を開始する。発送は7月を予定し、価格は3,300円。 本商