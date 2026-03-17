静岡県警は3月9日～15日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。静岡県警サイバー企画課では、毎週、多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。2026年3月9日～3月15日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。1.Amazon 2.楽天カード 3.Apple 4.三井住友カード 5.マネックス証券 6.クレディセゾン 7.JCB 8.ANA 9.