元LE SSERAFIM（ルセラフィム）のGARAM（ガラム、20）が、17日までに個人YouTube（ユーチューブ）チャンネル「garamonly」を開設し、5分19秒の最初の動画を投稿した。13日に開設され、登録者は17日までに17万人を超え、最初の動画は71万回以上再生されている。また9万近くの「いいね」をもらった。書き込みは約1万6500件と、LE SSERAFIMを脱退しても高い関心は続いた。映像は、カメラに向かって手を振る場面から始まり、演技練習