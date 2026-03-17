三重県教育委員会は、去年県内の公立学校に通う中・高生を対象にした教職員からのわいせつ行為やセクハラに関するアンケート調査でセクハラなどの事実が58件認定されたことを発表しました。調査は三重県教育委員会が去年9月から10月にかけて、県内の県立高校や公立中学校などに通う約8万人を対象に行われました。調査は教職員からわいせつ行為やセクハラを受けたり見たりしたことがあるかなどをアンケート形式で行い、77件の回答の