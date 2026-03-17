三重テレビ放送の番組審議会が16日に津市内で開かれ、今年度の番組を振り返って意見が交わされました。三重テレビでは今年度これまでに9回の番組審議会が開かれていて、この日は総括として1年間に制作・放送された番組を振り返りました。委員からは「独自色が出ていてよく考えられた番組が多い」「三重ゆかりの偉人を取り上げたシリーズ特別番組『LEGEND〜よみがえる三重の偉人列伝』は完成度が高く、三重の歴史を記録する価値のあ