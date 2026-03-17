三重大学は、地元の銀行と亡くなった後に自分の財産を寄付する遺贈寄附に関する連携協定を16日に締結しました。遺贈寄附とは、遺言書を通じて亡くなった後に財産を個人や団体に寄附する制度で、三重大学では未来の教育、研究、地域貢献のために遺贈寄附を受け付けています。しかし、専門的な知識や相談体制が課題となっていたことから、金融機関が持つ相続・遺言に関する専門性と大学が担う教育・研究などの役割を結びつけることで