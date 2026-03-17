三十三フィナンシャルグループが、三重県内の起業家らから新しいビジネスプランを募るビジネスコンテストを開き、16日に表彰式とビジネスプランの発表などを行いました。起業家や学生らの優れたビジネスプランを表彰してサポートすることで、地域経済の活性化につなげようと三十三フィナンシャルグループが開いたもので、今回は86件の応募の中から書類、プレゼンテーション審査を行い、11件のビジネスプランが選ばれました。表彰式