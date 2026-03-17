交通安全の啓発活動に役立ててもらおうと、16日に三重県トラック協会から交通安全グッズが松阪市に贈られました。三重県トラック協会では、4月に公立小学校に入学する新一年生に配布してもらおうと、2011年から毎年この時期に交通標識がデザインされた下敷きを贈呈しています。この日は三重県トラック協会松阪支部の天白拓治支部長らが松阪市教育委員会を訪れ、松阪市の中田雅喜教育長に約1200枚の下敷きを贈りました。下敷きには