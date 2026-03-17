普段、意識せずに口にしている日本語の中から意外な「重なり」を見つけて、頭の体操を楽しんでみませんか？今回は、福祉にまつわる制度から地域社会の人間関係まで、バラエティ豊かな言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字を当ててみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。さと□□か□□くや□□□□こどんヒント：新鮮な野菜や果物を専門に扱って