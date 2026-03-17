女性の下着などを撮影する目的で公共施設の女性トイレに侵入し、三重県の迷惑防止条例違反などの罪で有罪判決が確定した20歳の男性職員について、三重県は地方公務員法の規定により失職したと発表しました。失職したのは津建設事務所に勤務していた20歳の男性職員です。警察などの調べによりますと、男性職員は津市内にある公共施設の女性トイレに侵入し、スマートフォンで女性の下着などを撮影しようとしたとして、去年11月に県の