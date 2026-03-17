7人組ガールズグループ・HANAの公式Instagramは3月16日に投稿を更新。ライブでの衣装ショットを公開しました。【写真】YURIの過激な衣装とは？「え、ユリの表情メロい」同アカウントは「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026'」とつづり、7枚の写真を公開しました。ライブ衣装を身にまとったメンバーの姿が収められています。1枚目はYURIさんのソロショットです。黒を基調としたハイレグ風の衣装で、美しいウエストやおへそ