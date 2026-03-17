高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第24週「カイダン、カク、シマス。」の第117回が３月17日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】ミルクホールで語り合う司之介とヘブン帝大をクビになったヘブン。家族にはクビになったことを隠していましたが、司之介はヘブンの様子から何かあったと察し…。司之介が珍しく自分の心情を明かし、ヘブンの心に寄り添いま