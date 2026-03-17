世界中で愛され続ける究極のラブストーリーがふたたび幕を明けます。愛知県名古屋市内に移転する「MTG名古屋四季劇場」のこけら落とし公演「オペラ座の怪人」の成功を祈願して、16日にキャストらが熱田神宮を参拝しました。今年7月5日、名古屋市熱田区に誕生する新劇場「MTG名古屋四季劇場」のこけら落とし公演として、約10年ぶりに名古屋でミュージカル「オペラ座の怪人」が開幕します。春の陽気に包まれた熱田神宮には「オペラ座