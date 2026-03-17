ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のイタリア代表が現地時間16日、準決勝でベネズエラ代表と対戦。アーロン・ノラ投手（32）が4回1失点と試合を作り、先発予定だったマイケル・ロレンゼン投手（34）が2番手として起用された。急きょ先発起用されたノラは初回、一死から2番ガルシアにバント安打を許すも、ヒットエンドランを仕掛けた3番アラエスを中直併殺打として無失点の立ち上がり。センターに打球が飛んだ直後、遊