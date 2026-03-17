敗戦後に見せた気品にベネズエラから称賛の嵐無念の敗退を喫したスーパースターの姿に、海を越えたライバル国からも最大級の賛辞が送られている。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、インスタグラムで敗戦後の心境を告白。自らを責めつつ勝者を称える真摯な振る舞いに「ベネズエラもあなたを尊敬している」と、対戦国も感動している。14日（同15日）の準々決勝・ベネズエラ戦は、初回に被弾を許