リラックマのマルチケースが付属した「リラックマ マルチケース リラックマ」と「リラックマ マルチケース コリラックマ」（KADOKAWA）が、7月17日（金）から、全国の書店やネット書店などで発売される。【写真】中身もかわいい！マルチケースの詳細■便利な緩衝材や内ポケットを採用今回発売される「リラックマ マルチケース リラックマ」と「リラックマ マルチケース コリラックマ」は、飾っても持ち歩いてもかわいいフェ