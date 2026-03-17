京都市北区で盛土規制法に基づく行政代執行が京都市で初めて行われました。 行政代執行による作業が始まったのは、京都市北区の原谷地区です。 この地区の一部エリアは、建築物を建てるには市の許可が必要な「市街化調整区域」となっていますが、複数の建物が廃屋として放置されていて、うち１軒はコンクリートブロックなどが倒壊するおそれがあるとして、市は去年１月、都市計画法などに基づき所有者に撤去命令を出