大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズ販売。期間延長や使用できる企業の拡大が決定しました。 大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」。これまで、万博に出展や協賛を行った企業・団体に対してのみ、無償で広告などへ使用することが認められていました。 こうした中、３月１６日開かれた理事会で博覧会協会は、４月１日から２年間にわたって、一般の企業・団体に対しても万博