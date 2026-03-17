大阪市の経済戦略局長による２６件のパワハラを外部委員会が認定し、市長に改善にむけた勧告を行いました。 ３月１６日、大阪市が設置した弁護士などで構成される大阪市公正職務審査委員会は、職員に対して「顔も見たくない」と怒鳴るなどした市の経済戦略局長によるパワーハラスメント２６件を認定したと発表しました。 委員会によりますと去年１０月、委員会の外部通報窓口に通報があり、職員のべ１６６人へのアン