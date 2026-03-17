◇NBAブルズーグリズリーズ（2026年3月16日ユナイテッド・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が16日（日本時間17日）に本拠地グリズリーズ戦で8戦連続ベンチ入り。第3Q途中から出場した。敵地5連戦最終戦となった13日（同14日）のクリッパーズ戦では、第1Qに出場機会が訪れた。残り37秒からコートに立ち、残り12秒にはドリブルからパスをさばく場面もあった。第2Qも引き続き出場した。しかし数字は残せずに残り9分30秒