俳優のいしだ壱成（51）が17日までに自身のブログを更新。「呼吸上皮腺腫様過誤腫」の治療のため、手術を行ったことを明かした。「退院」と題してブログを更新。「私事でございますが、実は数日前に手術を受けまして、無事に退院してきました」と報告した。「呼吸上皮腺腫様過誤腫（こきゅうじょうひせんしゅようかごしゅ）という病気で、鼻の奥の天井付近に発生する良性のポリープがあり、慢性的な副鼻腔炎を起こしていまし