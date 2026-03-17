民営化された国立競技場に、収益力の拡大を目的としたスイートルームなどの設備が新しく作られ、公開されました。【映像】民営化された東京・国立競技場の様子国立競技場は去年4月に民営化され、その後三菱UFJフィナンシャル・グループが命名権を取得し、今年から「MUFGスタジアム」と呼ばれています。競技場内には、飲食サービスを提供できるスイートルーム53室を設け、これまで32あった飲食店も、ミシュラン掲載店を誘致す