SNSに表示されたジャノメミシンの偽広告による被害が相次いでいる。日本最大級のハンドメイドイベントとのコラボ品と称し割引価格で購入させる手口で、届いた商品はおもちゃ同然のミシンだったという。3月は入園・入学準備でミシン需要が高まる時期で、業者がその時期を狙っているとみられている。偽広告で届いたのはおもちゃのようなミシン生活に身近な商品をターゲットにした、SNSを通じて被害が広がる「偽広告」問題。今回、新