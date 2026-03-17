なぜ侍ジャパンは敗退したのか。米重鎮記者が、２人がその理由を分析した。米紙「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者は「いくつかの国が日本にかなり追いついてきている」と指摘する。今大会で日本を破ったベネズエラについて「打線が本当に素晴らしい。攻撃力という点ではドミニカ共和国、アメリカ、日本と同等のレベルだ」と評価。「ベネズエラが優勝しても驚かない」と語った。その上で、侍ジャパンの力自体が落