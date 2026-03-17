ワンちゃんと暮らし始めると、生活スタイルは大きく変わります。そんな“ビフォー・アフター”を収めた投稿が、今Instagramで大きな反響を呼んでいます。ポイやんのいなくなることを考えると心が張り裂けそうです。(@poiyanchi_8より引用)この投稿をInstagramで見るポイやんち(@poiyanchi_8)がシェアした投稿愛犬のポイやん君(5歳・男の子)を迎える前と後の暮らしを投稿したのは「ポイやんち(@poiyanchi_8)」さん。投稿によると、