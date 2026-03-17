先日、変死事案で取り扱った女性の裸を撮影していたとして、綾瀬署（東京都・足立区）の男性巡査部長（52）が懲戒免職となった。 報道によると巡査部長は、赤羽署（北区）を含む、当時勤務していた複数の警察署の霊安室で、鑑識などで扱った約20人の女性の変死体をスマートフォンのカメラで撮影し、約500点の画像データを自宅に持ち出すなどしたという。 巡査部長は2025年9月、埼玉県内の駅構内で盗撮していたところ