先月放送されたインターネット番組「ABEMA PRIME」の放送内容が、SNSで波紋を呼んでいる。 きっかけとなったのは、2月25日の放送回にゲスト出演した女性コスプレイヤーの行動だ。女性は過去に、アニメ作品に登場する「手書き文字」を使った自作グッズを販売しており、その事実が番組内で指摘された。 女性が自作グッズへの文字の無断使用を認めたため、視聴者からは批判が殺到。 一方で「ロゴマークには著作