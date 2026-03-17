【モデルプレス＝2026/03/17】歌手でタレントの中川翔子が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども部屋を公開した。【写真】40歳双子出産タレント「保育園みたいに設備揃ってきた」ベビーサークルで囲まれた広々子ども部屋◆中川翔子「保育園みたいに設備揃ってきた」子ども部屋披露中川は「プレイマットにベビーサークル 保育園みたいに設備揃ってきた！」とつづり、子ども部屋の様子を投稿。トイパネルが付いたベビ