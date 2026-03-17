退職金にかかる税金「所得税」と「住民税」の納め方 退職金にかかる税金 退職金には所得税と住民税がかかる 退職金にはさまざまな受け取り方法がありますが、いずれの受け取り方法にしても通常の所得と同様に所得税と住民税がかかります。一時金として退職金を受け取った場合には「退職所得控除」が用意されており、勤続年数が長ければ長いほど控除額が拡大されます。 退職所得控除を受けるには退職所得の受給に関する申告書の