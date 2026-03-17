助っ人外国人列伝/キューバ編 今号からの本企画は、装いも新たに国別の助っ人たちを大特集!今回はキューバ特集の第一弾として、自国の国籍を持った助っ人たちを紹介する。 突如亡命報道の「キューバの大谷翔平」！オスカー・コラス NPB通算成績(2017-2019)7試合 打率.278 1本塁打 2打点 「キューバの大谷翔平」の異名を取り、パイナップルヘアー