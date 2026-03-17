待望のボブヘア初グラビアで、あやめんが愛おしすぎる！ 乃木坂46・筒井あやめが3月27日(金)発売「B.L.T.5月号」表紙＆巻頭に登場！ 弓木奈於と過ごす、ふつうで愛しい日曜日 東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優のハイクオリティーなグラビアとロングインタビューを掲載するエンタメ誌「B.L.T.2026年5月号」を3月27日（金）に発売する。 「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュӦ