¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬¤¹¤°¤ï¤«¤ë¡ª »ÑÀª¤Î¸«Êý¡ÒÎ©°Ì¤Ç¤ÎÁ°¸å¤Î·¹¤­¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ó¤¹¤ëÊýË¡ Î©°Ì»ÑÀª¤ò¤ß¤ë´ð½à⓵ Á°¸å »ÑÀª¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â〝Æ°¤­〞¤À¤Ã¤¿ Î©°Ì»ÑÀª¤ò¤ß¤ë¾ì¹ç¡¢»ÑÀª¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç²þÁ±¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»ÑÀª¤Î¸ÇÄê²½¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»ÑÀª¤Î¸ÇÄê²½¡×¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¶Ú¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿