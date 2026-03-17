10歳ごろから大きく変わる！子どもの体の変化と心の変化 10歳ごろから体も心も大きく変わる 小児期、思春期、性成熟期、更年期、老年期と人生の時間を5つの時期に区切る考え方があります。なかでも「思春期」とは、体も心も子どもから大人になっていく発達の時期のこと。だいたい小学校高学年から高校生くらいまでの期間になります。男女で少し差があり、女子は8～18歳、男子は10～18歳ごろといわれています。 WHO