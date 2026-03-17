道の駅滝宮香川・綾川町 香川県綾川町の道の駅滝宮（穴吹エンタープライズ運営）は2021年3月28日、「うどんといちごの郷道の駅滝宮」としてリニューアルオープンしました。2026年4月3日～5日、リニューアル5周年イベントを開催します。 国土交通省の道路維持車両や警察、自衛隊の車両などが集まる「働く車大集合」、香川県立農業経営高校による「拓心太鼓」の演舞などが行われます。ショ