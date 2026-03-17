事前予想に反し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が連日、世間を席巻している。当初は米動画配信大手Netflixによる独占配信ということもあり、「視聴者数が限定され、盛り上がりに欠けるのではないか」との懸念もあったが、結果としてそれは杞憂に終わった。しかし、かつてテレビ局に身を置いた人間からすれば、この事態は重い。WBCのような国民的ビッグイベントすら地上波で放送できない時代に突入したのかと、暗澹た