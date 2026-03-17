米株価指数先物時間外下げ拡大、原油先物が96ドル台に乗せる 東京時間10:01現在 ダウ平均先物JUN 26月限47164.00（-125.00-0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6736.75（-18.75-0.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24819.50（-71.75-0.29%）